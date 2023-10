Roger Schmidt coloca Bernat e Jurásek em plano de igualdade na luta pelo lugar no lado esquerdo do onze titular do Benfica. Frente ao Inter Milão, no último jogo da Champions, o treinador apostou na maior experiência do espanhol, mas agora deixa também a vaga aberta para o checo.

«É claro que os laterais esquerdos têm um historial de lesões. O Bernat chegou um pouco mais tarde, veio lesionado e tivemos de o preparar. Já fez alguns jogos, somou alguns minutos e também já treinou muitas vezes connosco. Está numa forma muito melhor do que quando chegou», começou por enunciar.

Quanto ao lateral checo. «Com Jurásek é igual, esteve fora algumas semanas, mas estão os dois cada vez melhor. Nenhum dos dois está ainda a cem por cento, mas penso que estão capazes para este jogo. Vai ser uma decisão minha», acrescentou.