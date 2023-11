Um dia depois da vitória frente ao Estrela da Amadora, o Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, para iniciar a preparação para o encontro diante do Raków – e no início da semana do dérbi frente ao Benfica.

Ora, segundo pode ler-se no site dos leões, os jogadores mais utilizados no triunfo ante o Estrela «realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado».

Segundo foi possível saber, Gonçalo Inácio, defesa que Ruben Amorim havia dado como dúvida para o encontro de domingo, mas que acabou por entrar na segunda parte (aos 59 minutos), treinou normal. Já Geny Catamo e Hidemasa Morita continuam entregues ao departamento médico, e por isso lesionados.

O Sporting, diga-se, defronta o Raków na próxima quinta-feira, em Alvalade, a partir das 20h00. No domingo, joga-se o dérbi na Luz, com o Benfica (20h30).