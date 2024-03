Ruben Amorim atingiu, no domingo, em Arouca, os 200 jogos enquanto treinador do Sporting. Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, o treinador dos leões realçou a marca «importante». Amorim é o segundo treinador com mais jogos de leão ao peito, apenas superado pelo húngaro Joseph Szabo (270).

Tal como Ruben Amorim, também Szabo abriu as portas do Sporting depois de orientar o Sp. Braga, até 1936. No reino do leão, o técnico húngaro esteve ao leme em três períodos.

Esta segunda-feira, e como é hábito, Amorim juntou a equipa técnica, staff e jogadores no momento da fotografia para a posterioridade. Na memória estão 139 triunfos, uma Liga, uma Supertaça e duas Taças da Liga. Por isso, Ruben Amorim quererá, certamente, completar o currículo nacional com a Prova Rainha.

O Sporting lidera o campeonato, com mais um ponto face ao Benfica e menos um jogo. Na noite desta quinta-feira, às 20h, os leões regressam a Bergamo, para decidir quem alcança os «quartos» da Liga Europa. A partida entre o Sporting e a Atalanta terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.