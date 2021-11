Neste domingo, quando entrar em campo diante do Paços de Ferreira, o Sporting tentará vencer o oitavo jogo consecutivo, um recorde dos leões sob o comando de Ruben Amorim.

O leão chega confiante ao duelo da 11.ª jornada, não só pela sequência de bons resultados recentes, mas também pela goleada a meio da semana para a Liga dos Campeões. O momento do campeão nacional é bom, ao contrário do que atravessa o maior rival, que não venceu os últimos três jogos e na ronda anterior da Liga caiu do primeiro para o terceiro lugar da Liga.

Ruben Amorim foi questionado sobre o momento do Benfica na antevisão ao jogo com os pacenses. É para desconfiar ou para aproveitar? O treinador do Sporting lembrou que as coisas rapidamente no futebol. «Não falamos dos rivais. A única coisa que posso dizer a toda a gente do Sporting é que há um mês tínhamos duas derrotas na Champions e estávamos atrás do Benfica. O Benfica estava lançado na Liga dos Campeões e em primeiro. O futebol muda muito e é usar um bocadinho o que se passa ao lado para mostrar que não há bem que dure para sempre. Sabemos que estas séries de vitórias não se prolongam muito e vamos tentando combater isso. para isso, o que temos de fazer é sermos humildes contra o Paços de Ferreira», disse, reiterando não estar preocupado com o que fazem os maiores adversários.

«É indiferente o que se passa nos rivais. Temos de nos focar aqui. Demorou construir o ambiente que temos aqui e isso depende muito da forma como encaramos os desafios. Não só dos resultados, mas a forma como olhamos para nós e abordamos cada jogo, seja onde for, tem muito impacto. Fazendo isso, estamos mais perto de garantir a nossa paz e essa é a única coisa que queremos», concluiu.