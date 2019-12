Rui Patrício vai ser ouvido a 6 de janeiro de 2020, enquanto Jorge Jesus será ouvido no dia seguinte, no âmbito do julgamento do ataque à Academia do Sporting, segundo revelou à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

Esta quinta-feira decorreu a 15.ª sessão, com testemunhos de Battaglia e Coates, a última de 2019. O julgamento vai ser retomado a 6 de janeiro com os testemunhos do preparador físico Márcio Sampaio e do jogador André Pinto, enquanto durante a tarde o coletivo de juízes irá ouvir o internacional português Rui Patrício, atualmente ao serviço do Wolverhampton.

A mesma fonte acrescentou que na manhã do dia 7 de janeiro está marcada a inquirição a Rúben Ribeiro e, à tarde, de Jorge Jesus, treinador do Sporting aquando da invasão e que atualmente orienta o Flamengo.

Para 8 de janeiro estão agendados os testemunhos do jogador italiano Cristiano Piccini, entretanto transferido para o Valência, e à tarde Mário Monteiro, preparador físico, que, à semelhança de Márcio Sampaio, faz parte da equipa técnica do Flamengo, liderada por Jorge Jesus.

Está previsto que os futebolistas sejam ouvidos via Skype.

Quanto a Jorge Jesus, Mário Monteiro e Márcio Sampaio é provável que sejam ouvidos presencialmente no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, mas há a possibilidade de também prestarem declarações através de videoconferência.

O processo pertence ao Tribunal de Almada, mas por «questões de logística e de segurança», o julgamento está a realizar-se em Monsanto.