Sebastián Coates chegou, este domingo, à marca de 342 jogos com a camisola do Sporting e igualou o brasileiro Anderson Polga como o jogador estrangeiro com mais partidas pelos leões.

Com a presença diante do Dumiense, o defesa-central uruguaio também apanhou Pedro Barbosa no nono lugar dos jogadores com mais jogos pelo Sporting.

Coates, de 33 anos, está desde 2015/16 em Alvalade.