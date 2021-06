Inês Pereira, guarda-redes internacional portuguesa, foi oficializada esta quinta-feira como reforço do Servette, atual campeão suíço. A jogadora de 22 anos, que saiu do Sporting, assinou por duas temporadas, com mais uma de opção

Em Alvalade, onde estava desde a época 2016/17, Inês Pereira ganhou dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Na Suíça, vai partilhar balneário com Inês Ribeiro, guarda-redes que ingressou no Servette esta temporada.