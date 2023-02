O Sporting B perdeu na tarde deste sábado na visita ao Amora, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da série B da Liga 3, num encontro em que o grego Sotiris Alexandropoulos foi titular nos verde e brancos.

O médio de 21 anos, que já não jogava desde 29 de dezembro (entrou no triunfo da equipa principal ante o Paços de Ferreira), fez o seu primeiro jogo em 2023, o primeiro pela equipa B, à qual “baixou”, numa altura em que não tem sido opção para Ruben Amorim.

Sotiris jogou 87 minutos, num encontro do qual saiu com o Sporting B em vantagem, graças ao golo de Francisco Canário, ao minuto 74. O Amora deu a volta ao marcador ao cair do pano, com golos de Vanilson (90m) e João Oliveira (90+3m).

Este sábado, na série B, houve nulo no Académica-Moncarapachense e o Belenenses goleou o Fontinhas, por 6-0. Na série A, o Fafe venceu o Vitória B por 1-0 e a Sanjoanense triunfou na visita ao Canelas (2-3), num jogo marcado pelo abandono do relvado da equipa gaiense, que levou a uma interrupção de 15 minutos.