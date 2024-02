O Sporting apresentou nesta quarta-feira o Relatório e Contas referente aos primeiros seis meses da época. A SAD leonina registou o melhor resultado líquido e volume de negócios semestral de sempre, com 58,3 milhões de euros (de lucros) e 178,1 milhões de euros de volume de negócios.

Os capitais próprios, que no final da época passada ficaram positivos pela primeira vez em seis anos, cresceram dos 8,9 milhões para os 67,2 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre.

O volume de negócios recorde, explica o Conselho de Administração da SAD do Sporting, foi alavancado pela boa performance operacional e rendimentos de transações de jogadores: esta última rubrica (com as vendas de Manuel Ugarte, de Pedro Porro, de Yousseff Chermiti e de Tiago Tomás) totalizou 122,8 milhões de euros.

O ativo da Sporting SAD cresceu ainda em 80,7 milhões de euros (é agora de €398,57M, enquanto o passivo cresceu ligeiramente em 22,4 milhões de euros, estando agora nos €331,4M.

(em atualização)