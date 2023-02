A Sporting SAD apresentou nesta terça-feira o Relatório e Contas do primeiro semestre da temporada 2022/23, destacando-se um lucro histórico de 47,5 milhões de euros.



Nota ainda para o facto de pela primeira vez em cinco anos, de acordo com o relatório, os leões apresentarem capitais próprios positivos: 31,2 milhões de euros, o valor mais elevado da história da SAD. Para este facto, contribuiu a redução do passivo em 24,1 milhões de euros.



Este exercício registou um volume de negócios 148 milhões de euros, o maior de sempre em termos hómologos.



O Sporting destaca ainda o resultado operacional sem transação de jogadores de 9,4 milhões de euros, o «segundo melhor resultado de sempre, em termos homólogos, apenas superado pela anterior época 2021/22».



O clube de Alvalade arrecadou 73,9 milhões de euros com vendas de jogadores, valor que resulta em grande parte das transferências de João Palhinha e de Matheus Nunes.



Refira-se ainda que este primeiro semestre do exercício de 2022/23 ficou marcado pela conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOCs) em ações da Sporting SAD. Dessa forma, o aumento de capital passou de 67 milhões de euros para 150,5 milhões.