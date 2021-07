Declarações do médio do Sporting, Tabata, à TVI após a conquista da Supertaça, com uma vitória frente ao Sp. Braga:

[Posição de 8] «Estou a adaptar-me muito bem, o mister sabe o que faz, o jogador que está no Sporting tem de estar preparado para tudo. Esperamos conquistar mais títulos este ano.

Foi a minha mudança para um grande, terceiro título em menos de um ano, isso diz muito. A responsabilidade mantém-se. A responsabilidade está mais para as outras equipas.

[Ugarte é bem-vindo?] Claro, todos os que chegam ao plantel são bem-vindos.

A minha preferência é jogar, jogo onde o mister achar que devo jogar. E vou estar preparado.

O Pote [Pedro Gonçalves] não precisa de ser ensinado. Fez 23 golos o ano passado e agora já teve este cartão de visita, não tenho nada a dizer, é um craque. Este ano vai ajudar-nos ainda mais.»