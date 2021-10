Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Famalicão por 2-1 para a Taça da Liga:

[Jogo com final de sofrimento para o Sporting]

«Não foi com sofrimento. Foi com a emoção do futebol. Mas acaba por ser justo. Obviamente que podíamos ter acabado mais cedo com o jogo. Mesmo contra uma equipa que mesmo a perder por 1-0 esperou sempre por um erro nosso. Tivemos de ter paciência, por vezes rodar a bola demasiadas vezes porque tem de ser assim em vez de perder a bola como nos aconteceu no jogo em Famalicão em que o Famalicão teve muitas oportunidades. Controlámos o jogo, fizemos dois golos, podíamos ter feito mais e depois no fim um golo pode mudar os jogos.»

[Sporting abrandou um bocadinho na segunda parte ou o Famalicão foi mesmo melhor?]

«Foi melhor Famalicão do que na primeira parte. Tentou pressionar mais na frente e podíamos ter sido mais agressivos quando tivemos bola no jogo interior.»

[Mudou várias peças. Gostou?]

«Sim. Conto com todos e estão todos preparados. Fizeram um bom jogo, o Ugarte esteve bem, fez um golo, precisa de ritmo, mas é difícil entrar nos jogos todos. Estou muito satisfeito com toda a gente.»