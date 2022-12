Jeremiah St. Juste, Luís Neto e Daniel Bragança continuam ausentes dos treinos do Sporting, tendo sido as baixas no treino deste sábado, na preparação para o jogo com o Rio Ave, da Taça da Liga.

No treino desta manhã, o treinador Ruben Amorim chamou três jovens que, em 2022/23, têm jogado entre os juniores e a equipa sub-23: o central de 17 anos João Muniz, o também central Etienne Catena, de 18 anos, além do lateral Martim Marques, de 18 anos.

O Sporting volta aos treinos na manhã de domingo.

O Rio Ave-Sporting joga-se às 20h30 da próxima quarta-feira, para a segunda jornada do grupo B. As duas equipas somam três pontos cada e encontram-se num duelo que pode ser decisivo nas contas do primeiro lugar e do apuramento para os quartos de final. O Farense-Marítimo, do mesmo grupo, joga-se duas horas antes, pelas 18h30. Algarvios e insulares ainda não têm pontos.