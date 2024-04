Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois do empate com o Benfica (2-2), no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Os leões seguem em frente para a final do Jamor.

É a primeira vez que vai a uma final da Taça de Portugal como treinador, vai ser um jogo especial?

- É realmente muito especial. Ainda não vivi esse dia como treinador, lembro-me de viver como jogador… jogador do Benfica. É um dia especial, estes jogadores também não viveram isso.

O Benfica foi melhor na primeira parte, o que mudou ao intervalo?

- Um jogo em que, quer na primeira parte, quer na segunda, não conseguimos ter o nosso fio de jogo. Antes de começar a falar do que correu mal, as coisas iam saindo bem, fizemos os nossos golos, agarrámo-nos a outras coisas. A forma como o Benfica entrou no jogo, mais agressivo do que nós, a mudança ao intervalo passou por aí, tivemos de ser mais agressivos. Pautámos muito o jogo por tirar a bola ao Benfica, mas quando tivemos espaços, não conseguimos fazer transições. O Benfica dificultou-nos muito a vida, mas no fim do jogo, vi o Di Maria encostado ao flanco à espera da bola. Tivemos de ter mais a bola. Nunca conseguimos entender isso. Há dias que são mais difíceis, mas tivemos outras coisas. Tenho a certeza absoluta que vamos ter de ser muito melhores no sábado.

Cada jogo tem a sua história ou o jogo do próximo sábado vai ter muita coisa do jogo de hoje?

- Tenho a certeza absoluta que teremos de ser muito melhores no sábado - neste caso foi um empate, soube a vitória - para ganhar ao Benfica. Os jogos são próximos. Pode-se levar alguma sensação deste jogo. Hoje não tivemos posses longas nem assentámos o jogo. Temos de ser melhores. Passámos, vamos com esse sentimento. Mas como treinador quero sempre ver a equipa no máximo. Vamos juntar essas duas sensações, mas também alerta de que temos de jogar melhor."

Coates já ganhou em 2019? Vai ser um sentimento ganhar agora com Ruben Amorim?

- Isso vão ter de perguntar ao Coates. O que sinto é que ele sente que é especial jogar pelo Sporting todos os dias. Quando somos mais velhos isso é redobrado porque temos a ideia que um dia vai acabar e quando somos mais jovens achamos que é para sempre.

Sporting vai mais galvanizado para o jogo de sábado?

- Vamos da mesma maneira, temos de ser muito inteligentes e melhores com a bola. O Benfica tem muito talento e mete muitos jogadores na frente. A responsabilidade não e só dos jogadores, acho que os posso ajudar a ser melhores e a ganhar o jogo.

Naquele omento em que o Benfica pressionou mais foi por mérito do Benfica ou demérito do Sporting?

- Há que dar muito mérito ao Benfica. Faltou-nos agressividade e qualidade com a bola. Lembro-me de pormenores em que tivemos demérito para assentar o jogo. O Paulinho a receber de costas não vira como o Edwards ou o Trincão... A posse dos centrais demorou na primeira parte, uma coisa é pausar, outra é deixar acontecer e deixar o Benfica encaminhar a pressão. Têm direito a um dia menos conseguido, mas passámos num ambiente incrível. Queremos fazer o mesmo, ter um ambiente incrível, com muito barulho, e ser melhores.

Fez três alterações de uma assentada na segunda parte. Pode explicar o que pretendeu?

- Não posso explicar porque temos jogo dentro de três dias, adorava e gosto, mas não posso. O que disser... poderão entender as razões. Foi por encaixe da pressão, caraterísticas com bola. Tentámos mudar a forma de pressionar e jogar. Se correr bem no sábado, eu explico melhor.