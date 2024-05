Francisco Trincão não escondeu alguma desilusão por ter ficado de fora das escolhas do selecionador Roberto Martínez para o Euro2024, mas diz que vai concentrar-se no lado positivo e aproveitar o verão para descansar e ganhar forças para a próxima temporada.

«Acredito que sim, procuro dar sempre o meu máximo, ajudar a equipa, depois cabe ao selecionador fazer a convocatória, como sempre respeito. Vou tirar os pontos positivos, descansar no verão, preparar a próxima época e poder estar o mais rápido possível novamente na seleção», destacou o avançado este sábado, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão da final da Taça de Portugal.

Uma desilusão assente numa das melhores temporadas de Francisco Trincão que culminou com a conquista do título de campeão. «Claro que o selecionador convoca 26, neste momento acredita que estes 26 são os melhores, portanto algo tenho de fazer para melhorar, não sei o quê em específico. Vou continuar a fazer o meu trabalho e esperar que algum dia esteja entre os 26 e que mostre que tenho capacidade e qualidade para estar na Seleção», destacou.

O selecionador, quando anunciou a convocatória, falou em «azar» nos casos de Pote e Trincão, mas o avançado não guarda rancor e prefere olhar para os aspetos positivos. «Não, nada. Como disse, vou tirar os pontos positivos, vou aproveitar para descansar, estar com a minha família. Claro que era um objetivo, mas futebol é assim, tenho de estar preparado para tudo. O cenário aconteceu assim, estou preparado. Descansar e pensar agora na final e depois na próxima época. Desiludido? Não, o futebol é assim, tenho de estar preparado para tudo, acaba por ser algo natural», referiu.

Francisco Trincão não foi convocado, mas foi Francisco Conceição. O avançado do Sporting diz que vai dar os «parabéns» ao adversário. «Sim claro, já da última vez que fui convocado estive com ele, falei, dentro do profissional, damo-nos bastante bem. Amanhã falo com ele e depois no fim vemos quem ganha, quem vai dar os parabéns a quem por ter ganho a final. É um excelente jogador e espero que seja um bom duelo», comentou.

Trincão respeita as decisões do selecionador e garante que não vai estar mais motivado por isso, até porque a motivação já está no máximo para a final de domingo. «Consigo respeitar completamente a decisão do treinador. Sempre foi assim, sempre respeitei, vou continuar a dar o meu melhor. Estou muito motivado para ganhar o jogo, mas isso não mudou nada, continuo a ser o mesmo, a querer ganhar e ajudar o Sporting a conseguir os títulos», referiu ainda.