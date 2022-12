Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a goleada ao Marítimo por 5-0 para a Taça da Liga:

[Vantagem logo aos 40 segundos. Estava à espera?]

«Esperamos sempre, mas obviamente que ajudou no jogo. Quando marcamos um golo, torna-se tudo mais fácil e ficamos confortáveis no jogo. Um jogo já difícil para o Marítimo, que além da saída do treinador já não tinha ambições na Taça e, portanto, é ter noção do contexto e não mais do que isso. Muita qualidade da equipa e levar o jogo a sério, isso é importante, mas também ter atenção ao contexto em que aconteceu este jogo.

[Titularidades de Mateus e Jovane. Gostou disso e dos três golos de Paulinho?]

«O Paulinho tem vindo a crescer na qualidade de jogo. Os golos são um extra nos avançados. É muito importante mais para a confiança, mas ele já tem vindo a fazer este trabalho há algum tempo e vive um bom momento. Tem de continuar para manter este nível todo o ano.

O Jovane saiu, não porque estava a jogar mal. Estava a jogar muito bem, mas tem um limite de tempo e temos de precaver isso.

O Mateus Fernandes sentiu dificuldades no fim. Fez um excelente jogo. O ritmo é completamente diferente e é essa a atenção que temos de ter. A qualidade está lá, ele entende cada vez mais o que queremos dele, mas mesmo num jogo com um ritmo um bocadinho mais baixo do que por exemplo o próximo da Taça da Liga... ele acabou o jogo em dificuldades. Dar os parabéns aos jogadores e principalmente ao Mateus, que se estreou a titular.»

[Sporting passa grupo com distinção, marcou muitos golos e não sofreu. Segunda-feira há novo jogo para a Taça da Liga, agora com o Sp. Braga. O que espera desse jogo?]

«Um jogo completamente diferente com uma equipa que é difícil de parar no sentido em que são muito objetivos no jogo. Tivemos muitas dificuldades no primeiro jogo contra eles. Obviamente que estamos melhores, o Sp. Braga também tem vindo a fazer um grande campeonato e está melhor do que nós no campeonato. Vai ser um jogo completamente diferente na intensidade e na dificuldade do jogo em relação a hoje.

É importante ganhar todos os jogos. A Taça da Liga não salva nada: é mais um objetivo. Penso que o campeonato é o mais importante para nós, porque há o aspeto da Liga dos Campeões, nem que seja a pré-eliminatória. Por isso, temos de pensar em todos os cenários e enquanto houver campeonato nós vamos lutar pelo campeonato e queremos ganhar os jogos todos. Esse é o nosso principal objetivo.»