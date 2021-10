Tiago Tomás, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada por 4-0 frente ao Belenenses, no Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:



«Foi um bom jogo. Estivemos sempre dispostos a dar o máximo e foi o que o mister nos pediu. Fizemos um bom iogpo. Podíamos ter feito mais golos, aliás, deveria ter feito o dobro dos golos. Mas estou feliz com a exibição.»



Bis? Sim, é um sentimento de orgulho, mas poderia ter feito mais. E vou continuar a trabalhar para isso.»



[Regresso após as seleções]: «Dou sempre o meu máximo. Quando voltei da seleção, mudei o 'chip' para o clube e mostrei que estava disponível. Surgiu a oportunidade. Já precisava [dos golos]. Consegui, ganhei confiança e moral para o futuro.



[Candidatos a vencer a Taça de Portugal]: «É por eliminatórias. Vamos querer sempre ganhar e queremos ganhar a competição. Quero dar uma palavra aos adeptos que se fizeram sentir aqui. Isso é muito bom para nós.»