Tiago Fernandes deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que quiseram prestar uma última homenagem ao pai, Manuel Fernandes.

Em declarações aos jornalistas presentes no Estádio José Alvalade, destaca a forma como o pai foi tratado pela direção de Frederico Varandas na fase final da vida e recorda aquele que foi o seu «melhor amigo».

«Agradeço ao Sporting, desde o primeiro dia estiveram sempre ao lado do meu pai. Esta direção de Frederico Varandas fez com que ele se sentisse uma pessoa importante, porque para o meu pai o mais importante era sentir-se respeitado e amado. Para mim foi a direção que na história do Sporting mais o respeitou e acarinhou. O Sporting perder uma figura, uma lenda, um símbolo. A nossa família perder uma referência e eu perco o meu melhor amigo», refere Tiago Fernandes.