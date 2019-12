Bruno Fernandes deixa entender, em entrevista ao Record, que o Benfica tentou mesmo contratá-lo por altura da rescisão unilateral com o Sporting.

«Normalmente, quando um clube rejeita um jogador, o jogador não gosta que se fale. Quando é ao contrário também prefiro não falar. Prefiro deixar no ar. O Benfica, se um dia quiser, que diga se tentou contratar-me ou não...», refere o jogador do Sporting.

Bruno Fernandes falou também de Pizzi, a propósito dos 19 golos já marcados esta época pelo jogador do Benfica, que ameaça assim o recorde que o capitão leonino estabeleceu em 2018/19, o de médio com mais golos marcados numa época: 32.

«Se ele bater o recorde fico feliz, pois é um português», garante Bruno, que foi confrontado também com os elogios que deixou também ao jogador do Benfica nas redes sociais.

«Não vou elogiar o Pizzi quando ele marcar um golo ao Sporting. Isso é óbvio», refere.

O mercado

Nesta primeira parte da entrevista ao Record, Bruno Fernandes fala também das negociações com o Tottenham, no último mercado de transferências.

«No verão achei que poderia sair. Acreditava que era um bom momento, devido a vários factores. Fiz a melhor época da carreira. Após a Liga das Nações já havia muitos contactos, principalmente com o Tottenham. Foi a equipa que mais me quis e foi a única com a qual aceitei falar, porque outros clubes não me interessavam ou cujo projeto não era de acordo com as minhas expectativas. O Tottenham enquadrava-se em tudo aquilo que eu gostarias de ter naquele momento», recorda.

O médio deixa claro, ainda assim, que sempre deixou claro que não ia forçar qualquer transferência, pois era um «grande orgulho e honra continuar a representar o Sporting».

O emblema inglês é agora orientado por José Mourinho, mas não é por isso que Bruno Fernandes vê as portas mais abertas.

«Não sei qual o budget que deram ao mister Mourinho [sorrisos], nem estou a par daquilo que ele quer. Aquilo que eu sei é que o interesse do Tottenham era também o interesse do treinador que agora não está lá», responde, referindo-se a Mauricio Pochettino.

Questionado se podia assegurar que ficava em Alvalade até final da época, o capitão leonino responde que «é impossível garantir isso», mas frisa que «janeiro normalmente não traz grandes transferências».

Bruno Fernandes admite que os 70 milhões de euros pedidos pelo Sporting é «um valor alto», e diz que a transferência de João Félix, por 126 milhões de euros, é «um caso à parte», até pela idade.

«Acredito que, tão cedo, não sairá ninguém pelo valor dele», defende.

Ao falar da recente renovação de contrato, o jogador garante ainda que «o Sporting ficou a ganhar, e bastante», com a negociação.

«Toda a gente falava que o Bruno ganhava 1,2 milhões de euros e passou a ganhar 2 milhões de euros. É uma diferença de 800 mil euros que, para o Sporting, são 1,6 milhões de euros brutos. O Sporting teria de pagar 5 milhões, que seriam 10 milhões brutos», explica.