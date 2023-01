Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o empate com o Benfica no Estádio da Luz:

[Este pode ter sido o último jogo de Porro pelo Sporting?]

«Não faço ideia. Eu já disse numa flash que um não saía e no dia a seguir [risos]... Não faço ideia. O que me foi dito foi: 'Pela cláusula'.

Depois, temos de ver a vontade do jogador. São valores e o nosso patamar de salário, mesmo a comparar com Portugal é... Isso mexe com os jogadores, mas não sei.

Mas está a jogar bem. Acho que podia jogar melhor do que jogou hoje, porque a exigência que tenho para com ele e a ideia que tenho dele é para jogar ainda melhor. Mas se está a jogar bem, é sinal de que está a jogar com a cabeça livre. Volto a dizer: o futuro do Porro será sempre num grande clube, porque já está num grande clube e nós contamos com ele.»