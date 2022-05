A empresa de representação de jogadores Football Capital entrou com um novo processo judicial contra o Sporting, alegando uma dívida de 770 mil euros relativos à transferência de Cristiano Piccini do Betis para os leões, em 2017.

Sabe o Maisfutebol que a empresa com sede em Londres reclama no processo que corre no Tribunal da Comarca de Lisboa desde segunda-feira que o Sporting não pagou as custas de intermediação do lateral italiano.

Por outro lado, o Sporting não reconhece esse serviço de intermediação, uma vez que a referida empresa não estava registada como intermediária na Federação Portuguesa de Futebol, logo, não poderia participar como tal no negócio.

Há pouco mais de um ano, o Sporting tinha sido condenado a pagar 635 mil euros à Football Capital, mas recorreu da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e viu o Supremo Tribunal de Justiça dar-lhe razão.