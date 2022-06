O Sporting pagou 1,3 milhões de euros pelo jovem ganês Abdul Fatawu Issahaku.

O avançado de 18 anos, considerado um dos mais promissores jogadores do Gana, país pelo qual já é internacional A, chegou aos leões oriundo do Steadfast por 1,2 milhões de euros, mas no Relatório e Contas apresentado pelos leões é possível perceber que foram investidos mais 100 mil euros numa alínea de «outros encargos».

No mesmo documento, surge também a confirmação do pagamento de 10 milhões de euros por 50 por cento de Rúben Vinagre, conforme o Maisfutebol tinha noticiado, contratado ao Wolverhampton, e cuja oficialização da contratação até tinha sido feita por... Ruben Amorim.

De referir que no terceiro trimestre do exercício 2021-2022, o Sporting conseguiu um lucro no valor de 8,5 milhões de euros.