O treinador do Sporting, Ruben Amorim, contou com todo o plantel à disposição no treino da manhã desta quinta-feira, à exceção do lesionado Daniel Bragança.

Durante a sessão, os jogadores leoninos puderam também conviver com um grupo de jovens que está a frequentar as Férias Academia Sporting.

O conjunto verde e branco tem novo compromisso marcado para este sábado, às 20h30, com a receção ao Rio Ave. Sexta-feira haverá nova sessão de treino e conferência de imprensa de antevisão à partida.