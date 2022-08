Impedido de utilizar o Estádio de Pina Manique, que se encontra em obras de remodelação, e o Jamor (em processo de substituição de relvado), o Casa Pia terá de receber neste sábado o Benfica em Leiria.

Este jogo deverá levar a que o emblema recém-promovido aos principal escalão tenha de receber os outros dois «grandes (FC Porto e Sporting) no mesmo estádio.

«Caso, no exercício da faculdade prevista no número anterior, um clube pretenda indicar um jogo com as equipas da Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica, está obrigado a indicar o estádio alternativo para todos os três jogos (e apenas esses três jogos) que dispute na condição de visitado com essas três equipas», lê-se no número 4 do artigo 29.º do Regulamento das Competições da Liga, referente à indicação do estádio.

Esta regra foi criada em 2016 para evitar que os chamados «três grandes», habitualmente os clubes que lutam pelo título de campeão, possam tirar vantagens pelo facto de defrontarem um determinado adversário num chamado «campo neutro» (normalmente um estádio com maior lotação), tema que começou a ser mais levantado desde um célebre Estoril-Benfica (2005) jogado no Estádio Algarve.

Em declarações à Lusa, fonte do Casa Pia confirmou esse dado, a não ser que se chegue a um acordo. «Somos obrigados a fazer os três jogos [com os ‘grandes’] no mesmo local. Temos de jogar em Leiria, a não ser que haja algum tipo de acordo entre os clubes, o que não é provável. À partida vamos jogar com os três grandes em Leiria», referiu.

Depois do Benfica, na 12.ª jornada, o Casa Pia defronta o FC Porto na 15.ª jornada (no início de janeiro) e o Sporting na 27.ª ronda, já em abril. A equipa lisboeta deverá regressar a «casa» entre o final do ano e o início de 2022, mas estará, ao que tudo indica, impedida de receber no seu recinto o campeão e vice-campeão nacionais.