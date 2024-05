Após dois dias de folga, o Sporting iniciou nesta terça-feira a preparação para o jogo de consagração do título com o Desportivo de Chaves no Estádio José Alvalade.

Para a sessão de trabalho, Ruben Amorim chamou três jovens da formação: Mauro Couto, Diogo Travassos e João Muniz.

O Sporting joga no sábado a partir das 18h00, dia em que recebe a taça de campeão nacional da época 2023/24, que termina nesse dia.