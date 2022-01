Geny Catamo foi a grande novidade no treino desta segunda-feira do Sporting que marcou o arranque da preparação para a meia-final da Taça da Liga, frente aos açorianos do Santa Clara, marcado para a próxima quarta-feira (19h45), para o Estádio Municipal de Leiria.

Pedro Porro, ainda com queixas na coxa direita, voltou a ser o único jogador entregue ao departamento médico, mas os leões também não vão poder contar com o capitão Sebastian Coates que foi convocado para a seleção do Uruguai.

Geny Catamo, avançado moçambicanos de vinte anos, tem jogado pelo Sporting B, na Liga 3 (13 jogos/2 golos), mas já foi incluído por diversas vezes nos trabalhos da equipa principal e já foi convocado por Ruben Amorim por seis vezes, tendo, inclusive, sido utilizado na última delas, na vitória sobre o Portimonense (3-2), em Alvalade. Substituiu Ricardo Esgaio aos 60 minutos e somou os primeiros trinta minutos na Liga.

O Sporting volta a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, em Alcochete. Ruben Amorim vai, depois, apresentar-se em conferência de imprensa (18h00), no Estádio de Alvalade, para fazer a antevisão do embate com o Santa Clara.