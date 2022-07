Francisco Trincão foi oficializado nesta quarta-feira como reforço do Sporting e assumiu a alegria pelo passo dado.

«Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se», começou por dizer, citado no site do Sporting.

O jogador chega por empréstimo do Barcelona e pelo qual o Sporting tem uma opção de compra que se pode tornar obrigatória e foi um pedido de Ruben Amorim, que trabalhou com Trincão no Sp. Braga.

O jogador admitiu que a possibilidade de voltar a trabalhar com Amorim foi fundamental na opção pelo Sporting.

«Ajudou bastante a tomar a decisão», disse, garantindo não ter sido, contudo, a única razão. «O treinador, o clube, o grupo, os adeptos e tudo o que tem sido o Sporting ultimamente. O Sporting é um clube enorme, sempre o foi», elogiou.