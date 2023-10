A UEFA multou o Sporting em 12.750 euros, devido à utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos leoninos na Áustria, no jogo da Liga Europa com o Sturm Graz, confirmou fonte dos verde e brancos à agência Lusa.

Apesar da coima, o Sporting vai poder continuar a ter adeptos nas deslocações ao estrangeiro, nomeadamente em Itália, frente à Atalanta, e na Polónia, perante o Rakow.

Em Graz, a equipa de Ruben Amorim venceu por 2-1.

Recorde-se que, na última temporada, o Sporting foi multado em cerca de 50 mil euros por causa do comportamento dos adeptos na Dinamarca, no estádio do Midtjylland.