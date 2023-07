No dia em que Manuel Ugarte foi oficializado como reforço do Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros, a Sporting TV emitiu uma derradeira entrevista do médio uruguaio, que passou em revista as duas épocas passadas no clube leonino e partilhou um desejo. «Esperou regressar um dia. Tenho muita vontade de que isso aconteça, vamos ver», pouco depois de ter estado em Alcochete para se despedir dos ex-companheiros de equipa.

«Foi um dia muito difícil. Houve muitas lágrimas. Agora já estou mais calmo, mas foi um dia difícil», confessou ainda visivelmente emocionado.

«Fui muito feliz aqui. Quando cheguei a Portugal, há dois anos e meio, quase três, os primeiros meses foram complicados no Norte [Famalicão]. Quando cheguei ao Sporting foi completamente diferente. (...) O Sporting deu muito mais ao Ugarte. O Sporting sempre me deu tudo, dentro e fora do campo. Estou muito agradecido ao Sporting», acrescentou, referindo que o compatriota Sebastian Coates foi fundamental para a rápida adaptação ao clube verde e branco.

«Foi muito importante. Na altura de um jogo com o FC Porto, houve um problema com o meu avô e o Seba ajudou-me muito. Estou-lhe muito agradecido e é um grande capitão. Eu estava sozinho aqui e ele ajudou-me muito», disse com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto.

Ugarte chegou ao Sporting em 2021 e alternou com João Palhinha na posição seis naquela que foi a última época do internacional português em Alvalade antes de rumar à Premier League. «Aprendi muito na primeira época. Os treinos eram muito competitivos. Sabia que o João é que estava a jogar e que ele é um grande jogador, o que também me permitiu aprender. (...) Mas sabia que ia ter a minha oportunidade e que quando a tivesse havia que aproveitá-la», lembrou, falando também sobre Ruben Amorim e a importância que o treinador teve no crescimento dele. «Transmite muito bem as coisas. Aprendi muito. Eu tive humildade para aprender e houve muito mérito do treinador.»