Vicente Portal vai reforçar o scouting do Sporting. O scout, especialista no mercado sul americano, de 26 anos, fez parte da estrutura de scouting do Southampton no último ano e meio e era o responsável pela prospeção em Portugal, Espanha e América do Sul.

Portal, que começou no Desportivo de Aves e passou pelo Famalicão, vai integrar a equipa liderada por Flávio Costa, departamento que trabalha em estreita ligação com a equipa técnica liderada por Rúben Amorim.

A contratação foi definida foi definida pelo chief-scout Flávio Costa e pelo diretor-desportivo Hugo Viana. O próprio scout anunciou a mudança para Alvalade nas redes sociais, destacando o papel destes dois na sua contratação.

«Estou bastante entusiasmado por anunciar que vou juntar-me ao Sporting. Agradeço em especial ao diretor desportivo Hugo Viana e ao responsável pelo scouting Flávio Costa pela confiança depositada em mim. Espero cumprir as expectativas de trabalho num clube grande e apenas posso prometer trabalho árduo e máximo compromisso. Espero que possamos atingir grandes coisa juntos.»