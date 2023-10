Com a ausência de Alexander Isak do jogo desta segunda-feira que opõe a Suécia à Bélgica, no apuramento para o Euro 2024, há a possibilidade de a frente de ataque nórdica colocar o avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, com Dejan Kulusevski. E foi o atual jogador do Tottenham a deixar, na antevisão, elogios ao compatriota e atacante dos leões pelo que tem vindo a fazer.

«Conheço-o bem, estivemos juntos na formação. Ele é incrivelmente forte e bom a ganhar os duelos. Ele é muito bom e estou feliz por ele, porque as coisas estão a correr bem no Sporting», disse Kulusevski, em declarações ao Fotbollskanalen, publicadas na manhã desta segunda-feira.

Kulusevski e Gyökeres são colegas na seleção, mas também coincidiram na formação do Brommapojkarna.

«Ele enfrenta muitos duelos e, com isso, podes focar-te em encontrar espaços e os colegas. Ele é muito forte e rápido, é bom na profundidade. Um jogador completo», concluiu.

A Suécia visita a Bélgica às 19h45 desta segunda-feira e com urgência de vencer para ainda sonhar com o apuramento, embora possa entrar em campo já arredada dos dois primeiros lugares, caso a Áustria vença no Azerbaijão (17h00). Os belgas já estão apurados.