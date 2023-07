O futebolista sueco Viktor Gyökeres é oficialmente reforço do Sporting, confirmou o emblema verde e branco, na tarde desta quinta-feira.

O internacional sueco de 25 anos, que já estava em Lisboa desde terça-feira, chega a Alvalade oriundo do Coventry City, da II Liga inglesa, tendo assinado contrato por cinco temporadas, até 2028.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting informa que adquiriu Gyökeres «pelo montante de 20 milhões de euros, aos quais podem acrescer até quatro milhões de euros, condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos». Torna-se a contratação mais cara da história dos leões.

Além disso, o Coventry «fica com o direito a receber o montante correspondente a 15 por cento da mais-valia de futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para 10 por cento por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objetivos individuais e coletivos».

O atleta nórdico fica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, sendo que «o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência ascendem a dois milhões de euros».

«É um sentimento fantástico, estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz».

Nas últimas duas épocas, Gyokeres destacou-se no Coventry com 97 jogos e 40 golos apontados.

«É um sentimento fantástico, estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz», começou por dizer o atacante, em declarações aos canais do clube, justificando a opção de carreira.

«O clube tem muita história e quando soube do interesse foi uma escolha fácil. Tive outras opções, mas senti que o Sporting era a equipa que estava mais interessada em mim e quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção», apontou, dizendo que é um avançado «forte, rápido», com gosto por «marcar golos».

No Sporting, Gyökeres vai vestir a camisola com o número 9.

Gyökeres concluiu a formação nos suecos do IF Brommapojkarna, onde subiu a sénior em 2015. Depois de 13 golos em 30 jogos em 2017, foi contratado pelo Brighton para 2017/18, tendo passado pelos sub-21, sub-23 e equipa principal. Em 2019/20 foi cedido aos alemães do St. Pauli, voltou ao Brighton em 2020/21, mas nessa mesma época foi cedido ao Swansea e ao Coventry City, clube que o contrataria em 2021.

Internacional jovem pela Suécia, Gyokeres estreou-se pela seleção principal em janeiro de 2019, tendo feito as duas primeiras internacionalizações nesse mês, ante Finlândia e Islândia. Voltou à seleção em outubro de 2021 para a qualificação para o Mundial, em 2022 para a Liga das Nações e amigáveis e em 2023 para a qualificação do Europeu. Tem 14 internacionalizações e três golos.