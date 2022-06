A Assembleia Geral de acionistas marcada pela SAD do Sporting para discutir a modificação de emissões de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) vai realizar-se às 20 horas de 12 de julho e não às 19 horas, como inicialmente marcado pela sociedade leonina.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quarta-feira, o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos acionistas, Bernardo Ayala, dá conta da alteração horária.

«No seguimento da Convocatória, publicada em 20 de Junho de 2022, dos titulares de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (“VMOC”) em ações da sociedade (doravante, “Titulares de VMOC”), no âmbito da emissão designada por “VALORES SPORTING 2014”, emitida pela Sociedade para reunirem em Assembleia especial de Titulares de VMOC, venho esclarecer que a referida reunião se realizará no mesmo dia 12 de Julho de 2022, mas pelas 20 horas, e não pelas 19 horas como por lapso foi referido. O local, ordem do dia e demais termos da convocatória mantêm-se inalterados», refere a adenda à convocatória, enviada à CMVM.

A SAD do Sporting marcara inicialmente, para as 19 horas de 12 de julho, uma Assembleia Geral de acionistas e duas assembleias de titulares de VMOC para discutir a modificação de emissões destes.

A sociedade leonina referiu no início da semana que as três reuniões vão servir para deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições das emissões designadas por «Valores Sporting 2010» e «Valores Sporting 2014», tendo como propósito concreto a alteração das condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC das duas emissões.

A 11 de março, o Sporting recomprou os 83.416.953 detidos pelo BCP, cada um por um valor ligeiramente abaixo dos 17 cêntimos num valor total de 14,015 milhões de euros: €4,606M pelos «Valores Sporting 2010» e €9,409M pelos «Valores Sporting 2014». Estes VMOC detido pelo BCP venciam em dezembro de 2026 e foram constituídos a um euro cada, o que significa que o Sporting beneficiou de um perdão de quase 60 milhões de euros que fonte do BCP justificou à data em declarações ao jornal ECO.