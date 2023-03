Em tese, o Sporting-Ajax, entre duas das melhores formações da Europa, tinha tudo para ser um bom jogo dos oitavos de final da UEFA Youth League.

Na prática, acabou por sê-lo só pela metade: a dos leões, que venceram por 5-1 com uma demonstração coletiva de força e uma exibição de luxo de Fatawu, que desceu da equipa principal para se estrear na Youth League e ajudar a equipa de Filipe Çelikkaya a arrasar a formação neerlandesa.

Além de Fatawu, o regressado Gonçalo Esteves, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro - todos eles com minutos na equipa principal nesta ou (no caso de Gonçalo) noutras épocas - também alinharam de início numa partida à qual assistiu a cúpula do Sporting, Ruben Amorim e também o selecionador nacional Roberto Martínez, que viu ali, quicá, um futuro que lhe pode passar pelas mãos.

Os leões comandaram o jogo do princípio ao fim, apenas com curtos momentos de repouso mas sem perderem o controlo. Fatawu inaugurou o marcador com um golaço de pé esquerdo aos 36 minutos, mas há muito que a equipa portuguesa já justificava a vantagem no marcador, depois de ocasiões de Rodrigo Marquês, Rodrigo Ribeiro e Samuel Justo.

O Ajax regressou para a segunda parte com duas caras novas e, aparentemente, uma postura diferente. Só que em poucos minutos o novo comportamento da equipa de Amesterdão desvaneceu-se e por volta da hora de jogo o Sporting já estava novamente por cima.

Mateus Fernandes lia o jogo na perfeição, Rodrigo Ribeiro não dava descanso aos defesas contrários e os movimentos de Fatawu sobre a direita do ataque eram incontroláveis.

Entre os 73 e os 79 minutos, o Sporting não só resolveu o jogo como construiu uma goleada. Fatawu fez o 2-0 após roubo de bola e assistência do recém-entrado Diogo Cabral, Rodrigo Ribeiro assinou o terceiro após defesa incompleta do guardião do Ajax - até aí um dos melhores em campo - e Fatawu chegou depois ao hat-trick com mais um movimento de fora para dentro que culminou com mais um remate indefensável de pé esquerdo ao poste mais distante.

O 5-0 não foi só um número. Foi também uma demonstração de mão-cheia da qualidade e da hiper-confiança dos leões. Rafael Nel, que tinha acabado de entrar, rematou para nova defesa incompleta de Setford e Mateus Fernandes marcou com arte: parou em frente ao guarda-redes, simulou que ia para a direita e puxou a bola para trás, marcando de calcanhar.

A seguir, o Ajax reduziu por Gooijer, mas nem isso salvou a honra de uma equipa neerlandesa que não teve andamento para travar um Sporting insaciável e já igualou a sua melhor participação de sempre na prova.