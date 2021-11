Stefan Mitrović apenas vestiu a camisola do Benfica na equipa B, mas guarda boas recordações dos tempos que viveu em Portugal, na temporada 2013/14.

«Foi o meu primeiro grande clube. Lá dei o primeiro grande passo na minha carreira. Sempre disse que, embora não jogasse muito, aprendi muito sobre a vida profissional de um atleta. Serei sempre grato pela oportunidade que me deram», afirmou o jogador de 31 anos citado pelo jornal sérvio Danas.

Em jeito de antevisão ao encontro com Portugal, o defesa central assumiu que existem fragilidades no setor defensivo da Sérvia.

« Como sabem, jogamos sempre mais ao ataque, é por isso que às vezes sofremos alguns golos estúpidos. Ontem à noite [vitória por 4-0 sobre o Qatar] mantivemos a baliza a zero, o que é muito importante antes do final da qualificação. Vamos lá [a Portugal] com fé em nós mesmos, esperamos o melhor. Estamos apenas a olhar para a nossa equipa, para prepararmos bem o jogo», sublinhou.