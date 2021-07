Na madrugada desta segunda-feira o Canadá venceu a Costa Rica por 2-0 e garantiu a passagem às meias-finais da Gold Cup. O médio Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, foi destaque da partida ao assistir e marcar.

Aos 18 minutos, o jogador de 24 fez um passe longo na profundidade, encontrando Junior Hoilett, que abriu o marcador. A Costa Rica, que contou com dois ex-Sporting, Joel Campbell e Bryan Ruiz, não conseguiu reagir à altura e, aos 69 minutos, Eustáquio aumentou a vantagem canadiana. Jogada um tanto ou quanto atabalhoada, com a bola a cair nos pés do médio do Paços de Ferreira à entrada da pequena área. Isolado, Eustáquio marcou o terceiro golo em três jogos na Gold Cup.

Steven Vitória, defesa do Moreirense, também foi titular no lado canadiano.

Noutro campo, os Estados Unidos foram melhores que a Jamaica e garantiram a passagem à próxima fase, com golo marcado apenas aos 83 minutos por Matthew Hoppe. O defesa direito Reggie Cannon, do Boavista, só entrou aos 84 minutos do jogo.

Com estes resultados, o Canadá vai enfrentar o México, do portista Jesús Corona, nas meias-finais, enquanto os Estados Unidos terão pela frente o Catar. Os dois jogos estão marcados para a próxima sexta-feira, dia 30.