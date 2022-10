O Benfica goleou o Sintrense por 10-1 na 12.ª jornada do Campeonato de Juvenis.

As águias somam agora 33 pontos, mas continuam atrás do Sporting, que lidera a Série C com 34 pontos, depois do triunfo sobre o Vitória de Setúbal (0-1).

Na Série A o FC Porto lidera de forma destacada, e neste domingo goleou no reduto do Merelinense por 5-2.

Os dragões têm mais onze pontos do que Sp. Braga e Boavista.

A Série B é comandada pelo Feirense, que venceu em Loures (2-3) e tem 29 anos, mais dois do que a Académica.

RESULTADOS:

SÉRIE A:

- Sábado, 29 out:

Famalicão – Padroense, 2-2

- Domingo, 30 out:

Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 3-2

Merelinense – FC Porto, 2-5

Rio Ave – Palmeiras, 5-0

Boavista – Paços de Ferreira, 2-0

FC Porto lidera, com 34 pontos, seguido de Sporting de Braga e de Boavista, com 23, e de Vitória de Guimarães, com 22.

SÉRIE B:

- Sábado, 29 out:

Loures – Feirense, 2-3

- Domingo, 30 out:

Marialvas – Fátima, 1-0

Torreense – Sporting de Espinho, 4-1

União de Leiria – Académica, 2-4

Anadia – Tondela, 1-3

Feirense ocupa a primeira posição, com 29 pontos, seguido de Académica, com 27, de Torreense, com 24, e de Sporting de Espinho, com 22.

SÉRIE C:

- Domingo, 30 out:

Oeiras – Real Massamá, 2-1

Vitória de Setúbal – Sporting, 0-1

Estoril Praia – Cova da Piedade, 2-0

Benfica – Sintrense, 10-1

Belenenses – Sacavenense, 2-3

Sporting comanda, com 34 pontos, seguido de Benfica, com 33, de Estoril Praia, com 25, e de Belenenses, com 20.