Portugal vai defrontar a Alemanha, a Croácia e a República da Irlanda no Grupo 5 da ronda de elite de apuramento para o Europeu sub-17.

As 32 seleções vão disputar esta fase em oito grupos de quatro, cujos jogos decorrerão em março do próximo ano e vão definir os 15 países que se juntam ao Chipre, anfitrião do Euro.

Os oito vencedores dos grupos e os sete melhores segundos lugares qualificam-se para a fase final do Europeu, que vai decorrer entre 20 de maio e 5 de junho.

O resultado do sorteio:

Grupo 1: Inglaterra, França, Hungria e Irlanda do Norte

Grupo 2: Páis de Gales, Bulgária, Suécia e Roménia

Grupo 3: Países Baixos, Bélgica, Finlândia e Itália

Grupo 4: Grécia, Suíca, Eslováquia e Ucrânia

Grupo 5: PORTUGAL, Alemanha (campeões), Croácia e República de Irlanda

Grupo 6: Turquia, Sérvia, Geórgia e Dinamarca

Grupo 7: Espanha, Áustria, Eslovénia e Noruega

Grupo 8: Polónia, Chéquia, Bielorrússia e Bósnia e Herzegovina