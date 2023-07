Agora está matematicamente confirmado: Portugal está nas meias-finais do Europeu sub-19.

A goleada a Itália já tinha deixado esse objetivo praticamente alcançado, mas o resultado do outro jogo do grupo arruma definitivamente a calculadora lusa, com a Polónia a bater Malta por 2-0.

Os golos foram da autoria de Igor Strzalek (59m) e Tomasz Pienko (82m).

A Polónia ficou reduzida a dez elementos logo ao minuto 22, com Matyjewicz a ver o segundo cartão amarelo, mas a seleção de Malta, treinada pelo português Tozé Mendes, teve depois o vermelho direto a Dylan Scicluna (62m).

Portugal, com seis pontos, já garantiu a presença nas meias-finais, antes mesmo de fechar a fase de grupos diante da seleção de Malta, anfitriã do torneio, que ainda não pontuou. A outra vaga será decidida no duelo entre Itália e Polónia, que vão para a última jornada com três pontos.