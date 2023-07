Goleada, espetáculo e um pé e meio nas meias.

Portugal virou o resultado do avesso, venceu a Itália por 5-1 na segunda jornada do Grupo A do Europeu de sub-19 e pode já esta quinta-feira qualificar-se para o quarteto que vai decidir o título. Para isso, basta que a anfitriã Malta não vença a Polónia – que na jornada inaugural foi derrotada por 2-0 pela equipa das quinas.

Nem tudo parecia correr de feição para a equipa de Joaquim Milheiro, que aos 6 minutos de jogo já perdia por 1-0.

Lipani apareceu ao segundo poste para de cabeça abrir o marcador, mas o baque inicial não afetou os miúdos de escudo ao peito.

A perder, a equipa lusa não perdeu o controlo do jogo, criou oportunidades de golo e Rodrigo Ribeiro até chegou a fazer uma maldade ao ex-Benfica Cher Ndour antes de igualar o marcador aos 35m, após uma boa recuperação de Justo.

Ainda antes do intervalo, as perspetivas ficaram ainda mais animadoras, quando Lipani, que até já tinha um cartão amarelo, acabou por ver vermelho direto ao acertar com o braço na cara de Gustavo Sá.

Em Malta, a vitória parecia estar mais próxima do horizonte e ficou ao alcance da mão com uma segunda parte absolutamente soberba no sintético do Estádio Centenário.

PORTUGAL-ITÁLIA: FICHA E FILME DO JOGO

Acabou em «manita» o jogo, que teve um recital dos miúdos na segunda parte.

Logo aos 57m, Gustavo Sá disparou uma bomba para consumar a «remontada» (já que estamos em termos espanhóis), e dez minutos depois o central Gabriel Brás fez o seu segundo golo na prova e aumentou para 3-1.

Já perto do final da partida, o triunfo teve direito a fecho com chave de ouro. Hugo, irmão de João Félix, que havia marcado o outro golo de Portugal contra a Polónia (2-0), também marcou e fez um quarto num autêntico passe à baliza de pé esquerdo, cheio de classe, aos 88m. E em cima dos 90m, João Vasconcelos, que entrou na segunda parte, sentenciou o placard final com mais um disparo fortíssimo, também com a canhota.

Brilhante! A passagem às meias-finais e o primeiro lugar do grupo só não ficam desde já selados por uma questão matemática. É uma questão de tempo. Pode ser já hoje, pode até ser na última jornada do Grupo A, mas não restam dúvidas de que Portugal é um dos grandes candidatos à conquista deste Europeu de sub-19. Esta geração promete.