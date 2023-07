A Seleção de sub-19 de Portugal estreou-se no Campeonato da Europa, que está a decorrer em Malta, com uma vitória sobre a Polónia (2-0) que vale praticamente meio bilhete para as meias-finais da competição que Portugal venceu em 2018. Hugo Félix, com uma assistência e um golo, foi a grande figura desta partida inaugural que contou com o pai Carlos e irmão João a assistir nas bancadas.

Confira a FICHA E O FILME DO JOGO

Portugal assumiu as rédeas do jogo logo após o início do jogo, com uma elevada posse de bola e com uma equipa muito maleável, sempre em rotação, a baralhar por completo as marcações da equipa polaca que procurou pressionar alto, mas sem grande efetividade. A jogar num 4x3x3 clássico, a equipa portuguesa encontrava facilmente muitas soluções para sair a jogar, com os laterais a cederem a linha aos extremos para procurarem terrenos mais interiores, com rápidas combinações.

Apesar do ritmo baixo no jogo, numa tarde de muita calor em Malta, era evidente a forma tranquila como Portugal conseguia rodar a bola e progredir no terreno. Uma tranquilidade que se acentuou depois do primeiro golo, logo aos 4 minutos, na sequência de um livre, em forma de canto curto, sobre a esquerda. Hugo Félix, com classe, cruzou com peso e medida para o segundo poste onde surgiu o portista Gabriel Brás, sem oposição, a finalizar de cabeça. Muito fácil.

Um erro tremendo de Gustavo Sá, aos 10 minutos, quase permitiu o empate à Polónia, mas valeu a atenção e a rápida reação de Yanis da Rocha que se antecipou a Majchrzak que se preparava para se isolar na área. Um pequeno percalço antes de Portugal voltar a assumir as rédeas do jogo, mais uma vez com posse de bola, mas com dificuldades em criar situações de finalização no último terço. As poucas oportunidades criadas só aconteceram quando Portugal conseguiu acelerar o jogo, ora por Gonçalo Esteves, sobre a ala direita, ora por Hugo Félix, no lado contrário.

Até ao intervalo, apenas mais uma oportunidade clara de golo, com Hugo Félix a cruzar largo da direita, com a bola a bater nas costas de Carlos Borges, já na área, e a bola a sobrar para o sportinguista Rodrigo Ribeiro que encheu o pé para um remate que passou sobre a barra. A Polónia, por seu lado, somou apenas um remate nos primeiros 45 minutos, assinado por Drapinski, mas sem qualquer perigo: a bola passou muito por cima da trave e acabou por acertar numa retroescavadora que estava por trás da baliza.

Hugo Félix marca com a canhota e faz dedicatória para a família

Já na segunda parte, a Polónia procurou acelerar o jogo, com um jogo mais agressivo e mais direto, com bolas na frente, mas Portugal, que voltou para a segunda parte com Nuno Félix no lugar do «amarelado» Yanis da Rocha, voltou a reclamar novamente o controlo, quase total, do jogo, com mais posse de bola e, agora com mais espaços, para ferir os polacos.

E não foi preciso esperar muito pelo segundo golo, numa altura em que a Polónia, que tinha acabado de fazer duas substituições, ainda se procurava adaptar ao novo figurino desenhado pelo selecionador Marcin Brosz. A jogar ao primeiro toque, Portugal chegou à área num ápice, Hugo Félix destacou-se sobre a esquerda, puxou a bola para a canhota e rematou cruzado para o segundo poste. A bola ainda foi ao ferro, mas acabou por entrar, para gáudio do jogador do Benfica que festejou a apontar para as bancadas onde estavam o pai e o irmão João Félix.

Um segundo golo que traduzia a superioridade dos portugueses, agora, diante de uma equipa polaca assumidamente partida, que facilitava ainda mais as recuperações e consequentes transições dos portugueses. Ficou sempre a sensação que Portugal até podia ter conseguido mais golos, caso tivesse imposto outra velocidade no jogo, mas a verdade é que esta é uma missão que engloba três jogos num curto espaço de poucos dias e é preciso gerir.

Foi o que Portugal fez, com mais uma ou outra oportunidade para marcar, mas a verdade é que a equipa de Joaquim Milheiro nunca permitiu grandes veleidades aos polacos. Pienko ainda colocou Gonçalo Ribeiro à prova, com um remate surpresa, mas Miguel Falé também esteve perto de surpreender Zych com um remate de longa distância.

Portugal conquista, assim, os primeiros pontos no Grupo A, antes de defrontar a Itália, já na próxima sexta-feira, no jogo que poderá ajudar a definir o primeiro classificado do grupo, antes de fechar esta primeira fase, no domingo, diante da anfitriã Malta.