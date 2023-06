Portugal realizou, esta quinta-feira, o primeiro treino em Malta, onde vai disputar o Europeu de sub-19.



O selecionador Joaquim Milheiro trabalhou com os 20 convocados no relvado, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Ainda antes do apronto, Nuno Félix traçou o objetivo da seleção nacional para a prova que se vai realizar entre os dias 3 e 16 de julho.



«A expectativa é fazermos tudo para conquistar o Euro, honrar Portugal e os portugueses. Vamos dar o nosso melhor. Até agora focámos-nos mais na nossa equipa e ainda não analisámos a Polónia que é o nosso primeiro adversário», referiu, ao Canal 11.