A Itália bateu, esta quinta-feira, Espanha por 3-2 e vai defrontar Portugal na final do Campeonato da Europa de sub-19.



Depois de um nulo no final da primeira parte, a «squadra azzurra» colocou-se em vantagem aos 52 minutos por intermédio de Vignato. Porém, o resultado favorável aos transalpinos durou poucos minutos, visto que Barbera igualou a contenda aos 58.



Pisilli fez o 2-1 a favor de Itália, mas «La Roja» voltou a conseguir chegar ao empate graças a um golo de Gasiorowski. Acabou por ser Lipani, com um golo aos 85 minutos, a decidir o jogo (3-2).



Lembre-se que Portugal goleou a Noruega por 5-0, também esta quinta-feira. A final entre portugueses e italianos está agendada para o próximo domingo.