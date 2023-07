A análise do selecionador Joaquim Milheiro e dos jogadores Gonçalo Esteves, Rodrigo Ribeiro e Gustavo Sá, citados pela agência Lusa após a goleada a Itália (5-1), no Europeu de sub-19:

Joaquim Milheiro:

«Fizemos um jogo extremamente consistente, respeitando sempre a nossa identidade. No primeiro momento que a Itália tem de se aproximar da nossa baliza fez o golo, mas a nossa equipa soube manter o equilíbrio emocional, organização e identidade. Conseguimos o empate e depois os restantes golos. Mesmo quando estávamos a perder por 1-0, tínhamos sido superiores à Itália. Fomos uma equipa competente, mas continuamos com os pés assentes na terra. O objetivo não passa por ganhar à Itália, queremos muito mais, queremos fazer história. Temos de perceber o resultado de Malta e Polónia, porque o grupo pode ficar ainda em aberto, vamos aguardar. Estamos felizes e vamos preparar o próximo jogo.»

Gonçalo Esteves:

«Está a correr tudo bem. Foi um jogo em que começámos a perder, mas conseguimos dar a volta por cima e é uma vitória mais do que merecida. Sofremos o primeiro golo, mas reagimos bem. Tivemos sempre em cima do adversário e o que importa é a nossa garra e ambição, querer sempre mais.»

Rodrigo Ribeiro:

«Os golos surgem naturalmente, desde que a equipa trabalhe bem. Fico feliz com o golo e com a vitória. Não entrámos bem no jogo, sofremos numa bola parada, mas reagimos bem e conseguimos mostrar a nossa qualidade a todos. Ainda temos mais um jogo, provar que merecemos passar em primeiro lugar e depois seguem-se as meias-finais.»

Gustavo Sá:

«Foi um jogo difícil como prevíamos. Começámos a perder, o que não foi bom, mas a equipa demonstrou atitude e resiliência, e penso que foi uma vitória justa e merecida. Estamos bem encaminhados para as meias-finais, que é o primeiro objetivo, mas temos o jogo de Malta pela frente e queremos terminar a fase de grupos com três vitórias. Foi bom marcar. Contribui para a vitória da equipa, porque o que conta são os três pontos.»