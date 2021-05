Francisco Conceição alertou para as maiores dificuldades que a seleção portuguesa de sub-21 vai enfrentar na fase decisiva do Europeu da categoria.

«Defrontámos seleções com grande qualidade, mas sabemos que as equipas presentes nestes quartos de final também são muito fortes e têm jogadores de muita qualidade, se não não estavam aqui. As dificuldades serão muitas, mas o contexto é completamente diferente e temos de mudar o 'chip'», referiu o jogador do FC Porto em conferência de imprensa.

Recorde-se que os comandados de Rui Jorge venceram há dois meses os três jogos da fase de grupos (Croácia, Inglaterra e Suíça). Segue-se agora Itália, na segunda-feira em Ljubljana, capital da Eslovénia. «Sabemos que será um jogo muito complicado e contra uma grande equipa, mas estamos preparados para ganhar, esperamos a vitória e vamos com tudo. Histórico de confrontos favorável à Itália? Não olhamos muito para aquilo que são as estatísticas. Claro que elas contam e contaram no passado, mas esperamos que se possam inverter», notou Francisco Conceição, que disse ser conhecedor do futebol italiano.

«Todo o coletivo é a força da Itália. São muito competitivos e trabalhadores. Se recebi dicas lá em casa? Conheço as equipas italianas porque vejo muito futebol e sou fã, mas não me recomendou nada nem me deu indicações», acrescentou Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, que enquanto jogador passou por Lazio, Parma e Inter de Milão.

O jovem futebolista mostrou confiante num Europeu histórico para Portugal, que foi finalista vencido nas edições de 1994 e 2015. «Podemos conquistar esse troféu, mas não olhamos muito para o que pode acontecer mais à frente, já que ainda não defrontamos a Itália nem sequer vencemos o próximo jogo», concluiu Francisco Conceição.