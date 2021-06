Rui Jorge, selecionador dos sub-21 de Portugal, em declarações à RTP após a vitória sobre Espanha por 1-0 nas meias-finais do Europeu da categoria:

«Hoje tivemos sorte no jogo. Espanha fez um jogo muito bom, como sempre. A sorte bafejou-nos. Estamos na final. Injusto para Espanha, justo para Portugal.»

[Jogo de muitas dificuldades, foi preciso sofrer]

«Sabemos que com Espanha acaba sempre por acontecer isso de saber sofrer. Tínhamos de nos aguentar no momento de maior pressao deles. Alterámos para 4x3x3 e a partir daí as coisas serenaram um bocadinho. Criámos alguma situações em que podíamos ter definido melhor.»

[Satisfação]

«É evidente, é uma final. Mesmo que tivéssemos caído, agora orgulho é imenso. Só quem entra neste espaço sabe as dificuldades de jogar a este nível com estas equipas.»

[Países Baixos ou Alemanha? Que adversário prefere na final?]

«Completamente indiferente. Era mesmo bom para nós estarmos lá. Estamos e agora que venha adversário que conseguir lá estar.»