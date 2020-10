O defesa português Diogo Leite alertou para as dificuldades que a seleção sub-21 da Noruega pode criar no duelo da próxima sexta-feira, no Estoril, antevendo um duelo exigente na corrida ao Europeu de 2021 da categoria. O central ilustrou o que espera com a vitória suada por 3-2 no jogo realizado em Oslo, em novembro de 2019.

«O jogo lá foi muito complicado, tivemos de suar muito para sair com a vitória. Este não será diferente. Temos de estar ao mais alto nível, sabemos que a Noruega é uma equipa forte e que temos de estar no nosso melhor para conseguir os três pontos», afirmou o jogador de 21 anos, em declarações emitidas pelos canais da Federação.

O Portugal-Noruega joga-se a partir das 19h30 de sexta-feira. A equipa das quinas já contou com Eduardo Quaresma e Tomás Esteves nos trabalhos desta terça-feira.

Os comandados de Rui Jorge estão no segundo lugar do grupo, com 12 pontos em cinco jogos. A Holanda lidera, com 18 pontos nos seis jogos que já fez. A Noruega está logo a seguir, no terceiro posto, com dez pontos, mas em sete partidas já realizadas. Com seis jogos, a seguir, estão Bielorrússia (oito pontos), Chipre (quatro) e Gibraltar (zero).