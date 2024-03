Mateus Fernandes antecipou um jogo equilibrado entre a seleção de sub-21 portuguesa e a congénere da Croácia, considerando que Portugal deve explorar os «momentos menos fortes» do opositor.



«Acho que vai ser jogo equilibrado. Normalmente, as seleções da Croácia têm qualidade. Acho que vai ser um jogo diferente do que com as Ilhas Faroé [4-0 na quinta-feira]. Focamo-nos no que podemos fazer e nos momentos menos fortes da Croácia, é isso que vamos explorar», referiu o jogador, em conferência de imprensa.



Apesar da goleada às Ilhas Faroé na jornada anterior, o médio defendeu que a seleção tem de continuar fiel a si própria para ser capaz de bater os croatas.

«Sermos nós próprios, como temos sido ao longo desta competição. Todos os jogos têm sido difíceis, não temos encontrado nenhum adversário fácil. É fazermos o que treinamos e sermos nós próprios», apontou.

Portugal tem qualidade «para bater de frente» com os croatas e o seu objetivo, como em todos os jogos, realçou Mateus Fernandes, é vencer, entrar para ganhar e impor o seu jogo.

Mateus disse que a chegada aos sub-21 «sempre foi um passo» que pretendeu dar, lembrando que alguns dos que atualmente estão nos AA passaram por este patamar.



«Há jogadores que estão na seleção ‘AA’ e muitos deles fizeram este percurso, são bons exemplos», vincou o médio.

Natural do Algarve, o jovem jogador salientou que «é muito importante» ter o apoio dos seus amigos de infância e da família, que o deixa «muito motivado», e lançou uma mensagem aos adeptos da seleção

«Vão desfrutar. Não é todos os dias que a seleção sub-21 vai estar no Algarve, aproveitem e desfrutem do nosso futebol», apelou.

Portugal lidera o agrupamento, com 15 pontos em seis jogos, seguido de Croácia, com 13 (menos um jogo), Grécia, com 11 (mais um jogo), Ilhas Faroé, com sete, Bielorrússia, com seis (mais três jogos), e Andorra, com três (mais um jogo).