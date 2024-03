João Carvalho diz que que Portugal tem de ser «igual a si mesmo» para bater a Croácia, em jogo de apuramento para o Europeu de sub-21.

«A Croácia tem menos um jogo do que nós. Se ganhar esse jogo, fica à nossa frente. Mas, independentemente disso, vamos encontrar um Portugal que vai ser igual a si mesmo, sempre a controlar o jogo e a procurar criar oportunidades para vencer», afirmou o guarda-redes do Sporting de Braga.

Em conferência de imprensa, o guardião, de 19 anos, mostrou-se ainda «muito feliz» com a estreia na seleção de sub-21.

«Sabia que com a saída do Samuel Soares, podia surgir essa oportunidade. Correu bem, ao longo do jogo estive tranquilo, mostrei a minha qualidade e, acima de tudo, desfrutei», destacou.

O treino da equipa de Rui Jorge não contou com Vasco Sousa, que saiu lesionado na partida desta quinta-feira com as Ilhas Faroé.

O médio do FC Porto foi abalroado por Ellingsgaard e abandonou o relvado aos 76 minutos com colar cervical e foi transportado para o hospital de ambulância.

Segundo a federação, o futebolista foi avaliado e realizou diversos exames complementares no hospital de Faro na sequência do traumatismo na cabeça sofrido no jogo, tendo posteriormente tido alta para ficar junto da equipa, aos cuidados da Unidade de Saúde e Performance da federação, ainda em observação.

Vasco Sousa está, assim, em dúvida para o desafio de terça-feira frente à Croácia, também no Estádio de São Luís, em Faro, às 17:30.