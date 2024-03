O internacional sub-21 Vasco Sousa foi observado no hospital de Faro, no Algarve, depois de ter sofrido um aparatoso choque no decorrer da goleada da equipa de Rui Jorge à Ilhas Faroé (4-0), esta quinta-feira, em Faro, mas, segundo apurou o Maisfutebol, o jovem jogador do FC Porto está bem, já teve alta e já está novamente com a equipa.

Foi já na segunda parte do jogo, por volta dos 75 minutos, quando Vasco Sousa foi abalroado pelo gigante Ellingsgaard e ficou caído no relvado em dificuldades. Depois de assistido no local, o médio foi transportado de maca, protegido com um colar cervical e transportado para o hospital para realizar exames complementares para avaliar a gravidade do traumatismo que sofreu na cabeça.

Sem nada de grave, Vasco Sousa regressou, ainda com algumas dores, ao estágio da equipa que volta a jogar já na próxima terça-feira e está, nesta altura, ao cuidado da Unidade de Saúde e Performance da FPF.

As imagens do aparatoso choque: